«Металлург» из Видного завоевал серебро чемпионата России по мотоболу

Спортивный клуб «Металлург» из Видного стал серебряным призером чемпионата России по мотоболу, завершившегося 13 сентября, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Спортивный клуб «Металлург» из Видного завоевал серебряные медали чемпионата России по мотоболу. Турнир проходил с апреля по сентябрь.

В нынешнем сезоне подмосковная команда провела 16 матчей и победила в 14 из них. «Металлург», основанный в 1971 году, является самым титулованным мотобольным клубом России.

Первое место занял клуб «Колос» из Ипатово Ставропольского края, третье — «Ковровец» из Коврова Владимирской области.

«Металлург» — чемпион в наших сердцах. Серебро — не финал, а лишь ступень. У команды есть стержень и желание доказать, что в следующем году мы сможем подняться на самую вершину», — обратилась команда к болельщикам после окончания сезона.

Соревнования проводятся в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается реализация проекта «Открытый стадион». Еще 36 школьных стадионов станут доступными для всех желающих.

«Открытый стадион» дает возможность любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой — беговыми дорожками, тренажерами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой — лыжней или катком. Видим, что в выходные и по вечерам наши жители с удовольствием приходят тренироваться. За 3,5 года мы открыли уже около 490 школьных стадионов, в этом году сделаем доступными еще 36», — рассказал Воробьев.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).