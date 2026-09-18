Минэкологии выявило сброс сточных вод в трех округах Подмосковья

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Специалисты Минэкологии Московской области выявили признаки незаконного сброса сточных вод с частных участков в Орехово-Зуевском округе и Егорьевске по обращениям жителей. Правообладателям земель объявили предостережения, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Специалисты Минэкологии Московской области выявили признаки нарушений природоохранного законодательства в Орехово-Зуевском округе и Егорьевске. Поводом стали обращения жителей, пожаловавшихся на сброс сточных вод из частных домовладений.

В деревне Большая Дубна Орехово-Зуевского округа инспекторы обнаружили признаки сброса сточных вод на рельеф местности с территории земельного участка. В Егорьевске владелица участка обустроила водоотводную канаву, по которой стоки попадали на почву.

«Еще одна правообладательница земель в Орехово-Зуевском округе организовала сброс неочищенных сточных вод в садоводческом товариществе вблизи деревни Халтурино», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Всем правообладателям земель объявили предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. Ранее аналогичное предостережение в Красногорске получило АО «Водоканал» за сброс сточных вод из канализационно-насосной станции возле поселка Сабурово.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что за 3 года по модернизации систем водоснабжения и водоотведения в Подмосковье должны выполнить 640 мероприятий.

«Сейчас, соответственно, специалисты комиссионно проводят анализ системы водоснабжения, водоотведения. Вы знаете, что один из национальных проектов предполагает комплексную работу по модернизации ЖКХ», — сказал Воробьев.

Сокращать вредные выбросы и улучшать качество атмосферы помогает федеральный проект «Чистый воздух» национального проекта «Экологическое благополучие». Еще одна важная задача нацпроекта — создание современнных комплексов по переработке отходов и борьба с незаконными свалками.