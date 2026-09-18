Затяжная хмарь: в Москву на следующей неделе придут осенние дожди

В предстоящие выходные в столице будет еще тепло, а на следующей неделе придут осенние дожди и начнется листопад, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он отметил, что в ночь на 19 сентября на погоду окажет влияние северо-западная периферия антициклона, благодаря чему в регионе будет переменная облачность без осадков, ветер юго-западный 1-6 м/с, минимальная температура составит плюс 7 — плюс 10 градусов. Днем ожидается атмосферный фронт окклюзии, связанный с североатлантическим циклоном, поэтому облаков на небе прибавится, местами может пройти слабый дождь. Ветер юго-западный 4-9 м/с. После обеда термометры поднимутся до плюс 16 — плюс 19. Атмосферное давление вырастет до 751 мм рт. ст.

По словам синоптика, 20 сентября прогнозируется аналогичная погода, но из-за западно-восточного переноса влажные воздушных масс из Атлантики будет чуть теплее. Так утром регион могут накрыть туманы с ухудшением видимости до 1 км и менее. Температура будет от плюс 9 до плюс 12 градусов, днем плюс 18 — плюс 21. Такие показатели на 5-6 градусов выше нормы сентября.

Тишковец предупредил, что на предстоящей неделе осень покажет истинное лицо, кардинально перестраивая атмосферу ко дню равноденствия (23 сентября). На Русской равнине с северо-запада и с юга активируются мощные циклонические вихри. Показания барометров рухнут на барическое дно, небо перекрасится в серый цвет, солнце скроется, в воздухе образуется тяжелая сырость — влажность повысится до 90-100%. Пойдут затяжные дожди. Ветер ожидается резким и порывистыми, также начнется листопад.

Кроме того, дожди будут переходить в интенсивные ливни 22 и 24 сентября. За эти два дня на Москву прольется до 44-49 мм осадков. На следующей неделе на каждый квадратный метр земли выльется до пяти ведер дождевой воды. Это составит 75% от месячной нормы осадков. В итоге к концу сентября общее количество осадков в столице составит 100-литровая бочка на метр площади, что в 1,5 раза больше положенного по климату.

Температура снизится до многолетней нормы, но суточные колебания будут сведены к минимуму. По ночам прогнозируется от плюс 6 до плюс 11 градусов, а днем — от плюс 11 до плюс 16.

«Прогностический режим погоды предстоящей семидневки можно охарактеризовать как затяжная хмарь! После бабьего лета осень „постареет“ за считанные дни», — заключил Тишковец.

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