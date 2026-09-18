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Скончался мальчик, которого сбил мусоровоз на юге Москвы

Происшествия

Фото - © Telegram-канал Прокуратуры Москвы

В больнице скончался мальчик, которого на Ореховом бульваре в Москве сбил мусоровоз, сообщает «МК: срочные новости».

Ребенок катался на самокате, водитель грузовика его не заметил.

Трагедия произошла 17 сентября на Ореховом бульваре. Пострадавший мальчик был госпитализирован.

Прокуратура начала проверку по данному факту.

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