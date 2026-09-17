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Мусоровоз сбил мальчика на самокате на юге столицы

Происшествия

Фото - © Telegram-канал Прокуратуры Москвы

На Ореховом бульваре в Москве водитель грузового автомобиля (мусоровоза) сбил ребенка, который катался на механическом самокате, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

В результате ДТП восьмилетний мальчик доставлен в больницу.

Подробностей происшествия нет.

Ход доследственной проверки, которая начата по факту наезда на ребенка, а также принятие по ее результатам законного процессуального решения находится на контроле в прокуратуре Южного округа Москвы.

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