Мусоровоз сбил мальчика на самокате на юге столицы
Фото - © Telegram-канал Прокуратуры Москвы
На Ореховом бульваре в Москве водитель грузового автомобиля (мусоровоза) сбил ребенка, который катался на механическом самокате, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
В результате ДТП восьмилетний мальчик доставлен в больницу.
Подробностей происшествия нет.
Ход доследственной проверки, которая начата по факту наезда на ребенка, а также принятие по ее результатам законного процессуального решения находится на контроле в прокуратуре Южного округа Москвы.
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