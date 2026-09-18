В столице прошел форум для специалистов контрактной системы

В столице состоялся форум для специалистов контрактной системы, в рамках которого состоялась финальная защита проектов профессионального конкурса «Лидеры закупок Москвы. Трансформация», сообщил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Конкурс направлен на выявление лучших кадров, работающих в контрактной системе города, обмен опытом, развитие профессионального сообщества и модернизацию закупочных процессов.

«Нашими приоритетами в развитии контрактной системы Москвы до 2030 года являются ускорение всего закупочного цикла, автоматизация и упрощение работы контрактных служб, а также реализация Концепции совершенствования закупок малого объема. Еще одним ключевым направлением является цифровизация — внедрение ИИ-инструментов, переход к гибкой модульной структуре информационных систем, развитие аналитики и работы с большими данными, дальнейшее повышение клиентоцентричности в нашей работе. Для поиска передовых решений в этой области мы с 2025 года проводим конкурс профессионального мастерства для специалистов контрактной системы „Лидеры закупок Москвы. Трансформация“. Задача участников — найти конкретные процессы в закупках или в Единой автоматизированной информационной системе торгов города Москвы, которые можно улучшить с помощью современных цифровых решений», — прокомментировал Пуртов.

В течение полугода участники шли к финалу по индивидуальным и командным маршрутам: проходили тестирования, решали профильные кейсы, а также готовили инициативы по совершенствованию столичной системы закупок с использованием передовых технологий.

Лучшие из идей будут названы на церемонии награждения, которая состоится 25 сентября, а затем — внедрены в реальные закупочные процессы мегаполиса.

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