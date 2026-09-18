Ефимов: почти 2 тыс горожан получили квартиры по реновации в СЗАО

За лето 2026 года договоры на новое жилье по программе реновации на северо-западе столицы заключили почти 2 тыс. жителей столицы, сказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Новые квартиры получили жители 31 ветхого дома.

«Это самый высокий показатель по сравнению с аналогичными периодами с начала реализации программы в округе. Так, прошлым летом горожан, заключивших договоры на новое жилье в Северо-Западном административном округе, было примерно на 40 процентов меньше. Более чем по 700 участников переселения с июня по август 2026 года оформили документы для переезда в Митине и Северном Тушине. Еще около 500 правообладателей комфортного жилья появилось за этот период в Южном Тушине, Хорошево-Мневниках, а также Покровском-Стрешневе», – передает слова Ефимова пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.

В новых квартирах уже есть улучшенная отделка по стандартам реновации. В них выполнен ремонт, установлена сантехника, смонтированы розетки и осветительные приборы.

«С июня по август к переселению в новостройки приступили почти 2,6 тысячи жителей 11 старых домов в Северном Тушине, Хорошево-Мневниках и Покровском-Стрешневе. Из них более 1,6 тысячи горожан уже дали согласие на переезд, свыше 600 человек заключили договоры на новую недвижимость. Всего в процессе оформления документов в округе сейчас находится более 1,3 тысячи участников программы. Помогают им в этом специалисты Департамента городского имущества города Москвы, которые работают в центрах информирования на первых этажах заселяемых жилых комплексов. Они сопровождают будущих новоселов с начала осмотра предложенных городом квартир до подписания договоров», – добавила министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

Больше информации о программе реновации можно найти на портале mos.ru. Подробнее о квартирах и домах по программе доступно по ссылке.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в августе в Москве открыли вторую очередь завода по изготовлению префаб-конструкций для ускоренного возведения жилых домов, в том числе для программы реновации.