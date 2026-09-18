Пострадавший от БПЛА бизнес ждут послабления: проверки хотят заморозить

Правительство России готовит мораторий на проверки компаний, пострадавших от атак беспилотников. Речь идет о приостановке плановых и части внеплановых контрольных мероприятий на 2026–2027 годы, сообщили источники « Ведомостей ».

По данным издания, проект нормативного акта уже подготовлен, а объявить о решении могут в ближайшие дни. При этом окончательный срок действия моратория пока обсуждается: его могут установить до конца 2027 года либо ограничить одним годом с момента подписания документа.

Полностью планируется запретить плановые проверки пострадавших компаний. Для внеплановых сохранятся исключения — в частности, при чрезвычайных ситуациях, угрозе причинения вреда жизни и по поручениям президента, правительства или прокурора. Налоговые проверки под мораторий не попадут.

Идею ранее предлагал Российский союз промышленников и предпринимателей. В РСПП считают, что бизнесу, помимо моратория, нужны дополнительные стимулы для вложений в защиту и восстановление объектов после атак БПЛА.

При этом эксперты отмечают, что эффективность меры будет зависеть от конкретных исключений и от того, какие именно компании смогут получить статус пострадавших. По мнению юриста Владислава Гейтса, если проверки сохранятся при угрозе жизни людей, эффект моратория для поврежденных объектов может оказаться ограниченным.

Подобные ограничения на проверки уже применялись правительством в 2022–2024 годах, однако нынешняя инициатива связана непосредственно с восстановлением бизнеса после атак БПЛА.

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