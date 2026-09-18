629 украинских беспилотников уничтожили над Россией ночью

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Минувшей ночью над регионами РФ, Азовским и Черным морями сбили 629 дронов ВСУ самолетного типа, сообщает министерство обороны России.

Их перехватили с 20 часов 17 сентября до 8 часов 18 сентября дежурными силами ПВО.

БПЛА ликвидировали над Астраханской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Адыгеей, Крымом, а еще над Азовским и Черным морями.

Ранее сообщалось, что этой ночью в сторону Московского региона летели более 350 БПЛА.

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