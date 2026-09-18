ВС РФ ударили по сухогрузу и логистическому центру на Украине
Фото - © скриншот/Министерство обороны Российской Федерации
Минувшей ночью российская армия нанесла удары беспилотниками по украинским портам и судам, логистическим центрам, задействованным в интересах противника, сообщает Минобороны РФ.
Поражен сухогруз в порту Черноморск Одесской области. Этот корабль доставлял грузы военного назначения.
Пострадал логистический центр «Новая почта» (в 6 км от Одессы). Объект использовался для хранения и распределения военных грузов, поступающих на Украину из Европы.
Ранее сообщалось, что этой ночью в сторону Московского региона летело более 350 БПЛА.
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