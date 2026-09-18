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Силы ПВО уничтожили еще 15 летевших на Москву БПЛА

Силы противовоздушной обороны (ПВО) продолжают отражать атаку украинских дронов на Москву. Уничтожено еще 15 дронов, сообщил мэр Сергей Собянин.

«Силы ПВО Минобороны сбили 15 БПЛА, летевших на Москву», — говорится в его канале в мессенджере МАКС.

На месте падения обломков дронов сейчас работают сотрудники экстренных служб.

Ранее на подлете к столице было уничтожено еще 20 беспилотников.

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