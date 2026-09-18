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Еще 10 беспилотников сбили на подлете к Москве

Спецоперация

В сторону Москвы продолжают лететь беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще 10 дронов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Отражена атака еще 10 беспилотников», — отметил мэр в мессенджере МАКС.

На данный момент специалисты оперативных служб работают на месте падения обломков беспилотников.

Ранее Собянин сообщал о ликвидации еще 10 БПЛА. Таким образом, с начала суток на подлете к столице уничтожили 20 дронов.

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