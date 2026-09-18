Чем опасна цепочка из удлинителей? Объясняет эксперт по безопасности

Подключать один удлинитель в другой — плохая идея. У схемы будет много лишних промежуточных контактов, что увеличивает вероятность появления неполадки, рассказал РИАМО председатель общественной организации «Гражданская безопасность» Сергей Гринин.

«Так, теоретически, конечно, можно делать, если вы на 100% уверены в исправности своих удлинителей, и они с запасом по нагрузке. Если вам часто нужно пользоваться прибором через удлинитель, то лучше под него вынести отдельную розетку с запасом мощности на 10% от мощности электроприбора», — посоветовал Гринин.

Он напомнил, что провод удлинителя необходимо разматывать полностью, скруток или пережимов кабеля не должно быть. Когда контакты работают на приделе нагрузок, то малейшая неисправность и повреждение может привести к искрению и пожару.

Что касается мощных приборов, например, обогревателя, то его следует подключать именно в розетку.

«Если нужно использовать удлинитель, то нужно учитывать его нагрузочную способность. Она промаркирована, и от этого зависит, что в него можно включить. При этом указанная мощность делится на все точки удлинителя», — объяснил эксперт.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.