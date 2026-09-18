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Несколько автомобилей столкнулись на 7 км МКАД

На внешней стороне 7 км МКАД произошла дорожная авария с участием нескольких машин, сообщает пресс-служба московского Дептранса.

Обстоятельства ДТП и информация о пострадавших в нем сейчас уточняются.

Движение транспорта в месте аварии не затруднено.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», загруженность столичных дорог утром в пятницу составляет 2 балла из 10 возможных.

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