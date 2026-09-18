Опять двойка: как не превратить отметку в характеристику школьника

Если в сентябре у ребенка в школе уже появились двойки, то важно не превращать одну отметку в характеристику ученика. Вместо вопроса «Почему ты получил двойку?» полезнее выяснить, что именно произошло: не понял тему, не успел выполнить задание, ошибся из-за невнимательности, сильно устал. Если причина понятна, становится проще выбрать решение, сообщила РИАМО методист по литературе «Онлайн-школы № 1» Татьяна Куц.

«Частая ошибка взрослых — реагировать на плохую оценку дополнительным давлением: „Соберись“, „Ты просто ленишься“, „В прошлом году ты все успевал“. Ребенок от этого не становится бодрее, он просто начинает дополнительно переживать, что не оправдывает ожиданий взрослых», — сказала Куц.

По ее словам, сравнения и критика могут только снизить мотивацию, тогда как поддержка и спокойное отношение к ошибкам помогут ребенку постепенно вернуть уверенность и улучшить успеваемость.

Не стоит забывать и про нагрузку, предупредила методист. Если школьник внезапно начал хуже справляться с привычными заданиями, то стоит посмотреть на его неделю целиком: сколько времени он проводит в школе, когда делает домашнюю работу, есть ли кружки и секции каждый день, сколько остается времени на сон, прогулку и свободные занятия.

«Я бы начала с самого простого вопроса: есть ли у ребенка вообще время, когда от него ничего не требуется? Не уроки, не английский, не тренировка, не „полезное развитие“, а обычное свободное время для себя», — посоветовала специалист.

После нескольких часов за партой особенно важна смена деятельности: прогулка, движение, активная игра или тренировка. Если расписание заполнено до вечера, иногда разумнее временно отказаться от одного дополнительного занятия, чем пытаться компенсировать усталость еще большим усилием.

Как отметила Куц, сентябрь — не период «идеального дневника». Для многих детей это месяц возвращения к школьному ритму. Поэтому первая двойка может быть сигналом о временной адаптации к темпу и новым знаниям, а может говорить о перегрузке или пробелах в материале. В любом случае одна отметка — не повод делать выводы о способностях ребенка. Гораздо важнее разобраться в причине, вовремя снизить лишнюю нагрузку и помочь школьнику снова почувствовать уверенность в своих силах.

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