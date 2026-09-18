«Какая-то махинация»: Захарова обвинила Запад в кампании по срыву выборов РФ

«Это и попытки распространения информации, направленные на срыв выборов или на использование электронных процедур не для того, чтобы люди выбирали своих представителей, а для того, чтобы каким-то образом их блокировать — имею в виду сами выборы, — и чтобы это было не волеизъявление, а какая-то махинация», — отметила Захарова.

По ее словам, к этому на Западе призывают очень активно.

Как уточнила дипломат, МИД РФ сейчас в постоянном контакте со всеми зарубежными учреждениями на данный счет, работа идет «буквально круглосуточно». Частично за границей выборы уже прошли. Теперь ведомство готовится ко дню, когда должно состояться голосование.

Ранее Захарова заявила, что провокационные действия в отношении российских избирательных участков и попытки повлиять на ход голосования уже фиксируются.

Выборы в РФ проводят с 18 по 20 сентября. Все участковые избирательные комиссии в дни голосования будут работать по единому графику с 08:00 до 20:00. Узнать, где находится избирательный участок, россияне могут на сайте ЦИК России и в разделе «Выборы» на Госуслугах, в информационно-справочном центре ЦИК — 8-800-200-00-20.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.