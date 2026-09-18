На хакатоне Tender Hack разработан прототип ИИ-сервиса для службы поддержки Портала поставщиков

В Нижнем Новгороде подошел к концу четвертый в этом году хакатон серии Tender Hack. Участники разработали прототипы ИИ-сервиса для автоматизации обработки обращений в службу поддержки Портала поставщиков, сказал руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

«Внедрение инструментов на основе искусственного интеллекта открывает новые возможности для развития Портала поставщиков. На хакатоне серии Tender Hack в Нижнем Новгороде участники представили прототипы, которые помогут сократить время обработки обращений и снизить нагрузку на операторов службы поддержки. Им предстояло создать сервис автоматических ответов на часто задаваемые вопросы, который будет определять тип запроса и направлять его специалистам соответствующей линии. Кроме того, конкурсанты разработали удобный веб-интерфейс, протестировали свои решения на реальных кейсах и предложили варианты их дальнейшего развития и масштабирования. Лучшие наработки могут быть рассмотрены для внедрения в интерфейс портала», — отметил Пуртов.

За победу боролись 23 коллектива, пять из них вышли в финал. Лучшей признали московскую команду «Наши любимые MISIS MOJARUNG». Второе место заняли «Хакерсы» из Москвы, третье — DevOops из Нижнего Новгорода.

«Наша команда приехала на хакатон серии Tender Hack уже в пятый раз. Ранее мы занимали четвертое, пятое и третье места — и вот наконец победили», — добавил капитан победителей Кирилл Вериялов.

В хакатоне приняли участие 95 человек из шести городов РФ: Нижнего Новгорода, Москвы, Иннополиса, Казани, Новосибирска и Кизляра. Средний возраст конкурсантов составил 20 лет. Попробовать свои силы могли как студенты вузов, так и опытные специалисты.

Следующий ИТ-турнир пройдет с 9 по 11 октября в Казани. Подробная информация о задаче и регистрации будет размещена на сайте tenderhack.ru.

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