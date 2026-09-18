Своя знакомая с экрана: почему руки тянутся купить товары по совету блогеров

Люди продолжают доверять рекомендациям блогеров и покупать показанные ими товары, даже понимая, что перед ними может быть обычная реклама. Причина в том, что популярный человек постепенно начинает восприниматься как знакомый, а его образ жизни — как ориентир, сообщила РИАМО клинический психолог Ирина Грекова.

«Мы с удовольствием смотрим за жизнями других людей, особенно когда речь идет об известных, популярных людях. Ведь нам думается, что их жизнь другая, более интересная. Что раз они достигли большего, значит, они могут больше знать. Раз я их постоянно слушаю и интересуюсь, значит, то, что они говорят, может быть важно для меня. Если я принимаю его информацию регулярно, то начинаю относиться к нему уже как к соседу или к знакомому», — заявила Грекова.

По ее словам, некоторые люди даже выстраивают диалог с блогером или включаются в него без обратной связи. Например, блогер говорит: «Всем привет! Как дела?», а зритель через экран отвечает ему и далее ведет «диалог».

«Мы видим, как сотни и тысячи людей ставят лайки, комментируют, значит, они тоже в одном со мной и блогером направлении, значит, они не могут ошибаться. Нам нравится сам блогер — как он говорит, как выглядит, что делает, — значит, мы обращаем внимание и на то, что он рекламирует, на то, что он про что-то говорит. И мы думаем, что если это нужно и важно для него, значит, это может быть полезно и мне», — добавила психолог.

А еще нам хочется быть ближе к известному человеку, и если мы не можем купить такой же дом или автомобиль, как у него, то какой-то гаджет или зубную пасту мы уж точно постараемся себе позволить, отметила Грекова.

«И тогда мы чувствуем себя более счастливыми и нам приятнее получать эту вещь и применять ее. Ведь это не просто импульсивная покупка в супермаркете среди макарон и кефира, а та самая пумпочка, которая есть у любимой знаменитости», — заключила она.

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