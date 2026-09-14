Подмосковные наставники познакомят участников МФМ-2026 с культурным кодом России

В Екатеринбурге на площадке Международного фестиваля молодежи (МФМ-2026) стартовала масштабная интерактивная программа «Сказки мира», организованная Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Проект призван объединить молодых лидеров из 191 страны мира через универсальные фольклорные сюжеты и древние архетипы, разрушая языковые барьеры и помогая находить общие культурные ориентиры. Проводниками в мир былин стали 80 профессиональных тренеров команд из 29 регионов РФ, представших в аутентичных образах богатырей и красных девиц, включая 9 выпускников подмосковной «Школы тренеров команд», сообщает пресс-служба организаторов.

В выставочном центре «Екатеринбург-Экспо» развернули более 30 тематических станций, стилизованных под сюжеты сказок и эпосов народов мира. Иностранным и российским делегатам в составе смешанных групп предстоит пройти квест с нестандартными испытаниями: переносить лесные дары палками по мотивам татарских преданий о Шурале, спасать Елену Прекрасную и плыть на лодке карело-финского героя Вяйнямейнена. Кульминацией командного маршрута станет коллективный штурм четырехметровой стены-крепости, символизирующий сплочение и взаимное доверие, после чего участники создадут общий флаг дружбы со словами благодарности на десятках национальных языков.

«Сказка — один из самых универсальных языков, который понятен человеку независимо от того, в какой стране он вырос. Меняются имена героев, места действия, детали сюжетов, но ценности во многом остаются общими: дружба, взаимопомощь, справедливость, уважение к старшим, готовность отвечать за свои поступки. В „Сказках мира“ мы через знакомые образы рассказываем участникам из разных стран о России, о наших традициях и ценностях — не объясняем их, а даем возможность почувствовать через историю и совместное действие. И одновременно знакомимся с тем, что важно для других народов. Такой формат помогает быстрее увидеть то, что нас объединяет, и создает основу для доверия, взаимопонимания и дальнейшего диалога», — сказал первый проректор Мастерской управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия — страна возможностей» Сергей Бочаров.

От Московской области проводниками в путешествие по «Сказкам мира» на МФМ-2026 станут выпускники «Школы тренеров команд» Мастерской управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия — страна возможностей»: красны девицы Татьяна Бабакова, Ирина Барсукова, Ксения Ватагина, Татьяна Гуськова, Любовь Додатко, Снежана Леонова и Ирина Тарабрина, и богатыри Сергей Былинкин и Алексей Кокорин.

Подмосковные наставники подчеркивают, что совместное преодоление препятствий и погружение в традиционные ценности позволяют зарубежным гостям глубже почувствовать русский характер, избавиться от стереотипов и заложить фундамент для крепких дружеских связей. Помимо прохождения квеста, участники могут примерить аутентичные народные костюмы, освоить настольные игры Русского Севера и обменяться памятными открытками. Сам фестиваль проходит в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» под девизом «Следуй за мечтой» и собрал 10 тысяч молодых активистов, ученых и специалистов со всего мира.

Международный фестиваль молодежи — 2026 пройдет в рамках национального проекта «Молодежь и дети» и объединит 10 тысяч участников из 191 страны мира, из которых 5 тысяч — россияне и 5 тысяч — иностранные граждане.