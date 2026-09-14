Отец-блогер шокировал пользователей Сети, сымитировав секс младенца с игрушкой

На опубликованных кадрах младенец играет с мягкой игрушкой на кровати. Затем отец со смехом подкладывает плюшевого медведя под сына, который раскачивался перед игрушкой.

«Захожу в комнату, а тут это», — подписано видео пользователя maftunamirlan в соцсети Threads*.

В комментариях семейная пара подверглась жесткой критике.

«Господи, почему нормальные люди не могут иметь детей, а всякие придурки плодятся», «Надеюсь, это увидят органы опеки и устроят проверку», «Ребенок учится расскачиваться/ползать. А родители все опошлиши», «У меня были бы вопросы к мужу. Он латентный педофил? Больной?», «Вы это выложили в Сеть, если что», «Ужасно, что мать даже не осознает, насколько неадекватно ведет себя отец», — пишут пользователи под видео.

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