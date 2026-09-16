Покусанный житель Алтайского края приехал в больницу с гадюкой в сапоге

Житель Алтайского края отправился за грибами в лес и встретил гадюку. Та укусила его, но он не растерялся — поймал ее в сапог и отвез вместе с собой в больницу.

Детали происшествия раскрыла в соцсетях дочь пострадавшего Юлия. По ее словам, они семьей направились за грибами. Девушка боялась, что на них нападет медведь, но в лесу их поджидал другой «монстр».

В какой-то момент во время тихой охоты отец Юлии решил прилечь на землю. Там-то его и укусила змея. Мужчина поймал ее и засунул в сапог.

После этого семья отправилась в больницу, а по дороге выяснилось, что в сапоге у мужчины — гадюка. Пострадавший нагрянул в больницу в Заринске прямо с рептилией.

Уже в медучреждении у мужчины начала опухать рука. Ему оказали первую помощь, а дальше направили в Барнаул.

Дочь и сын мужчины вдвоем отправились домой. По дороге они выпустили гадюку в поле.

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