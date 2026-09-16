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Экзотический гость: розовый фламинго прилетел в Новую Москву

Общество

Фото - © Википедия

Розовый фламинго вторые сутки не покидает пруд в Новой Москве. Жители опасаются за его жизнь, сообщает «Москва 24».

Экзотическую птицу заметили на берегу Большого Трешневского пруда. Она обитает там уже вторые сутки.

Пользователи публикуют кадры с фламинго. В ролик птица наслаждается местными видами и чистит перышки.

Однако жители боятся за жизнь розового красавца. Они переживают, что фламинго может погибнуть от голода или замерзнуть.

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