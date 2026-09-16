Выборы-2026: как найти свой избирательный участок

18–20 сентября пройдут выборы депутатов Госдумы. Мособлдума рассказала, как узнать, где находится ваш избирательный участок.

Информация размещена: на сайте ЦИК России и в разделе «Выборы» на Госуслугах в информационно-справочном центре ЦИК России — 88002000020.

Избирательные участки работают 18,19,20 сентября с 8.00 до 20.00.

В Подмосковье завершается адресное информирование жителей перед выборами депутатов Госдумы и Мособлдумы.

В Подмосковье в сентябре пройдут две крупные избирательные кампании — в Госдуму и Мособлдуму, а также в ряд муниципальных советов. Голосование продлится в течение 3 дней — 18, 19 и 20 сентября. Это сделано для удобства избирателей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.

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