В Подмосковье завершается адресное информирование жителей перед выборами депутатов Госдумы и Мособлдумы. Обходчики проекта «ИнформУИК» рассказывали людям о датах голосования, участках и способах отдать свой голос, сообщает пресс-служба Мособлизбиркома.

Сергиев Посад

На участке № 2796 в Хотьково работали Елена Бердышева и ее дочь Алена Викторова — многодетные мамы, которые обошли более 643 квартир за 3 недели.

Власиха

В День города в семье генерал-майора Василия Щербовича состоялась свадьба его внучки Софии — опытного организатора выборов. Ее избранник — офицер-ракетчик. Торжество посетили члены ТИК Власихи.

Королев

Здесь подготовку прошли более 100 членов УИК. Среди них — молодой информатор Юрий Харитонов, помогающий землякам быть в курсе выборов.

Обходчики — это сотрудники учреждений, работники культуры, образования и активные жители. За каждой историей — обычный человек, для которого информирование земляков стало личной инициативой и желанием быть полезным своему округу.

В Подмосковье в сентябре пройдут две крупные избирательные кампании — в Госдуму и Мособлдуму, а также в ряд муниципальных советов. Голосование продлится в течение 3 дней — 18, 19 и 20 сентября. Это сделано для удобства избирателей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.

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