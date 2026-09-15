В Обском море нашли пресноводных медуз

«Плывем мы на сапе, радуемся красоте и погоде — и видим в воде медуз прямо недалеко от берега, сразу за буйками», — поделилась местная жительница в соцсетях.

По описанию, это пресноводная китайская медуза, предположила автор.

«Видимо, их притащили утки, которые расплодились у нас за последние несколько лет, а зимуют они в Китае», — отметила она.

Ранее на побережьях Азовского и Черного морей произошло второе за этот месяц массовое нашествие ядовитых медуз вида корнерот, препятствующих полноценному купанию отдыхающих.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.