Аптечная наркомания: российские школьники массово подсели на «Римантадин»

Фитнес-блогерша Мария рассказала, что в комнате у своей дочери-подростка заметила пачку таблеток «Римантадин» и поинтересовалась, откуда она их взяла. Девочка показала матери десятки видео в Tik Tok, на которых другие подростки рассказывают о «приходе» после приема препарата.

«Я записываю это видео, потому что вчера предотвратила наркоманию своего ребенка. Вчера мне это удалось, но что будет дальше?» — подписала видео пользователь mother_nutri в Instagram*.

Мария призвала пользователей Сети проверить личные вещи своих детей и поговорить с ними о подобных вещах.

* принадлежит компании Meta. Организация признана экстремистской и запрещена в РФ.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.