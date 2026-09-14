Аптечная наркомания: российские школьники массово подсели на «Римантадин»
Российские школьники массово подсели на противовирусный лекарственный препарат «Римантадин» из-за тренда в Tik Tok.
Фитнес-блогерша Мария рассказала, что в комнате у своей дочери-подростка заметила пачку таблеток «Римантадин» и поинтересовалась, откуда она их взяла. Девочка показала матери десятки видео в Tik Tok, на которых другие подростки рассказывают о «приходе» после приема препарата.
«Я записываю это видео, потому что вчера предотвратила наркоманию своего ребенка. Вчера мне это удалось, но что будет дальше?» — подписала видео пользователь mother_nutri в Instagram*.
Мария призвала пользователей Сети проверить личные вещи своих детей и поговорить с ними о подобных вещах.
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