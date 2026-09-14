Подмосковье опубликовало экологический отчет за 2025 год

Министерство экологии и природопользования Московской области подготовило отчет о состоянии природных ресурсов и окружающей среды региона за 2025 год, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Министерство экологии и природопользования Московской области подготовило аналитический отчет о состоянии природных ресурсов и окружающей среды Подмосковья за 2025 год. Сборник из 18 разделов содержит сведения о качестве основных компонентов окружающей среды и природоохранной работе в регионе.

Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов отметил, что в издании собрали актуальные данные, основанные на результатах исследований, а также информацию о новых проектах министерства. В частности, в 2025 году создали систему онлайн-мониторинга паводковых вод, включающую 106 датчиков уровня воды.

В прошлом году в регионе расчистили участки двух рек, а также 17 озер и прудов, ликвидировали 796 незаконных свалок. По сравнению с 2024 годом концентрации диоксида азота и оксида углерода снизились в 17 городских и муниципальных округах.

Ознакомиться с отчетом можно по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье уже начали готовиться к паводкам. Из-за рекордного количества снега власти видят угрозу подтоплений.

«У нас традиционно есть уязвимые территории. Это прежде всего Луховицы, но и не только. Поэтому просьба уделить внимание и руслам рек, их проходимости, и тем микрорайонам в наших городах, которые находятся в низине», — сказал Воробьев.