Двухлетнему ребенку впервые провели эвтаназию в Нидерландах

Малыш появился на свет, когда его мама была всего на 26-й неделе беременности. У новорожденного выявили повреждение головного мозга, ДЦП, нарушение зрения.

Также ребенок страдал от эпилептических приступов и проблем с дыханием. Несмотря на все медицинские и немедицинские меры, родители не видели улучшения состояния наследника.

Врачи после множества консультаций пришли к выводу, что помочь малышу нельзя. И медики, и родители сошлись во мнении, что ребенок испытывает невыносимые страдания.

Малышу провели эвтаназию после того, как ему исполнилось два года. С 2024 года в Нидерландах разрешена эта процедура для детей от одного года до 12 лет при согласии родителей и подтверждении врача о «невыносимых страданиях».

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