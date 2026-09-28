Двухлетнему ребенку впервые провели эвтаназию в Нидерландах
Фото - © Людмила Дутко / Фотобанк Лори
Нидерланды впервые применили эвтаназию к двухлетнему ребенку, сообщает газета «Известия» со ссылкой на Daily Mail.
Малыш появился на свет, когда его мама была всего на 26-й неделе беременности. У новорожденного выявили повреждение головного мозга, ДЦП, нарушение зрения.
Также ребенок страдал от эпилептических приступов и проблем с дыханием. Несмотря на все медицинские и немедицинские меры, родители не видели улучшения состояния наследника.
Врачи после множества консультаций пришли к выводу, что помочь малышу нельзя. И медики, и родители сошлись во мнении, что ребенок испытывает невыносимые страдания.
Малышу провели эвтаназию после того, как ему исполнилось два года. С 2024 года в Нидерландах разрешена эта процедура для детей от одного года до 12 лет при согласии родителей и подтверждении врача о «невыносимых страданиях».
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.