сегодня в 18:55

ВС РФ нанесли сокрушительный удар по центру обработки данных компании «Укртелеком», находящийся в Киеве на улице Антоновича. Это один из крупнейших поставщиков интернета для ВСУ, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Российская армия продолжает наносить удары по логистическим и коммуникационным центрам на Украине. В этот раз под удар попал «Укртелеком», в котором хранится большой объем баз данных.

Также российские солдаты поразили два больших сухогруза, которые доставляли военные грузы в Одессу.

Накануне стало известно, что российские войска поразили четверть всех украинских учреждений, поддерживавших интернет и систему Starlink для ВСУ. В стране возникли проблемы со связью и интернетом.

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