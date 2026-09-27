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На Украине начались перебои со связью и интернетом

На Украине возникли проблемы со связью и интернетом после ударов по дата-центрам, сообщает Mash .

Накануне стало известно, что российские войска поразили четверть всех украинских учреждений, поддерживавших интернет и систему Starlink для ВСУ.

Ночью ВС РФ поразили центр обработки данных компании «Водафон». Она предоставляла услуги мобильной связи и высокоскоростного интернета для украинской армии, в том числе для передачи разведывательных данных.

Днем в воскресенье украинские СМИ также написали о повреждении здания, где находится главный офис украинского оператора связи «Киевстар».

Провайдеры, чьи дата-центры попали под прицел, обеспечивают мобильным интернетом ВСУ. Сейчас пользователи массово жалуются на перебои со связью и интернетом.

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