На Украине начались перебои со связью и интернетом
Фото - © Дмитрий Травников / Фотобанк Лори
На Украине возникли проблемы со связью и интернетом после ударов по дата-центрам, сообщает Mash.
Накануне стало известно, что российские войска поразили четверть всех украинских учреждений, поддерживавших интернет и систему Starlink для ВСУ.
Ночью ВС РФ поразили центр обработки данных компании «Водафон». Она предоставляла услуги мобильной связи и высокоскоростного интернета для украинской армии, в том числе для передачи разведывательных данных.
Днем в воскресенье украинские СМИ также написали о повреждении здания, где находится главный офис украинского оператора связи «Киевстар».
Провайдеры, чьи дата-центры попали под прицел, обеспечивают мобильным интернетом ВСУ. Сейчас пользователи массово жалуются на перебои со связью и интернетом.
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