Волонтер из Подмосковья рассказала, с чего начать помогать людям

Волонтер Екатерина Десятова из городского округа Пушкинский рассказала, с чего стоит начать тем, кто хочет помогать другим людям, но пока не знает, как. По ее словам, главное — просто сделать первый шаг.

«Я бы посоветовала просто сделать первый шаг. Сейчас очень много волонтерских организаций и проектов, где всегда рады новым людям. Не нужно бояться, что у вас нет опыта — всему можно научиться. Начните с небольших мероприятий, попробуйте разные направления. Со временем обязательно найдете то, что действительно откликается», — сказала Десятова.

Она также отметила, что людей, готовых помогать, становится больше. По словам волонтера, это видно на собственном опыте: к акциям все чаще присоединяются новые добровольцы самого разного возраста.

«Многие сначала приходят из любопытства, а потом остаются надолго. Это говорит о том, что желание быть полезным обществу становится все более естественным. И это очень радует», — добавила Десятова.

Как стать волонтером в Подмосковье

В настоящее время в Московской области действуют более 68 тысяч волонтеров, об этом сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона. Добровольцы уже совершили свыше 13 тысяч добрых дел и приняли участие почти в 18 тысячах мероприятий. Адреса и контакты штабов «Волонтеров Подмосковья» доступны на официальном сайте движения.

Чтобы стать волонтером, достаточно заполнить анкету на сайте: указать ФИО, прикрепить фотографию, оставить контакты для связи и ссылки на соцсети. Также необходимо кратко рассказать о себе и объяснить, почему человек хочет помогать другим. Процедура регистрации простая и занимает минимум времени.

Участники движения получают ряд привилегий, включая страхование жизни, фирменный мерч и подарки, билеты на топовые мероприятия, благодарности и грамоты. Волонтеры также могут участвовать в грантовых конкурсах и премиях, что открывает дополнительные возможности для реализации их инициатив.

Более подробную информацию о деятельности волонтеров и условиях участия можно найти в министерстве информации и молодежной политики Московской области. Развитие добровольческого движения остается одним из приоритетов региональной власти, которая активно поддерживает инициативы жителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.

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