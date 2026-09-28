SpaceX запустила Starship: ракета успешно вышла на орбиту

Starship — крупнейшая ракета в истории — впервые успешно вышла на орбиту Земли. 14-й испытательный полет стартовал с космодрома SpaceX Starbase в Техасе, сообщает Baza .

На кадрах запуска видно, как ракета поднимается в космос. В какой-то момент открылся специальный отсек, и из него постепенно появился, затем отделился спутник.

Ранее корабль уже поднимался в космос, но все запуски были суборбитальными. На устойчивую орбиту он не выходил. После старта Starship отделился от ускорителя Super Heavy, и тот успешно приводнился в Мексиканском заливе.

Изначально планировалось, что верхняя ступень Starship проведет на орбите около 10 часов и совершит шесть витков вокруг Земли. Однако после отказа одного из шести двигателей SpaceX сократила полет до трех часов.

Запуск показал, что система способна доставлять полезную нагрузку на орбиту. Этот факт стал очень важным для программы.

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