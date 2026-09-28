Актриса Ирина Горбачева призналась, что любит альфонсов

Российская актриса Ирина Горбачева рассказала об особенностях своих прошлых отношений с мужчинами. По ее словам, ее подсознательно привлекали партнеры, которые зарабатывали меньше нее. Финансовая зависимость мужчины, как призналась артистка, давала ей ощущение контроля над отношениями, сообщает SUPER.RU .

«Я люблю альфонсов. Альфонса любить — это очень выгодно для таких женщин, как я. Для таких, которые налопались терпения по отношению к тому, кто проявляет агрессию. Поэтому, чем больше он (мужчина) будет зависеть от меня, тем мне удобнее. Мне это классно. Меня это устраивает. Я говорю, я делаю, за мной последнее слово. Я еще и благородная такая», — пояснила Горбачева.

При этом в настоящее время актриса иначе представляет отношения, которые хотела бы построить в будущем. Она призналась, что не хочет сознательно выбирать финансово зависимого партнера.

Теперь Горбачева мечтает видеть рядом с собой человека, который будет соответствовать ей по внутренней силе. При этом финансовое состояние этого мужчины может быть разным, однако предпочтительнее будет, если пара будет зарабатывать на равных или мужчина будет более обеспеченным.

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