сегодня в 20:43

Путин продлил указ: иностранцы смогут платить за газ в рублях до апреля 2027

Президент России Владимир Путин продлил разрешение иностранцам оплачивать российский газ в рублях не только через Газпромбанк до 1 апреля 2027 года. Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Ранее этот срок истекал 1 октября 2026 года. Таким образом, документ продлевает действующий порядок расчетов еще на полтора года.

Согласно указу, изменения внесены в указ от 31 марта 2022 года № 172 «О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа».

В новой редакции уточняется, что покупатели из недружественных стран могут осуществлять платежи за российский газ в рублях через российские кредитные организации, помимо Газпромбанка, до 1 апреля 2027 года.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.