В новую народную программу Подмосковья вошло более 550 объектов ЖКХ

Ремонт и реконструкция более 550 объектов ЖКХ, свыше 150 общественных пространств, около сотни поликлиник, капремонт 8 тысяч домов — эти и другие наказы жителей в новую Народную программу «Единой России» обсудили на совещании в правительстве Московской области.

Председатель Мособлдумы, секретарь подмосковного отделения «Единой России» Игорь Брынцалов в своем докладе губернатору региона Андрею Воробьеву представил анализ по наказам. В нынешнем году их было собрано свыше 920 тысяч — на треть больше, чем в 2021. Это означает, что люди поверили в эффективность программы, увидели результаты работы, отметил депутат.

«Для нас было важно услышать каждого жителя Подмосковья вне зависимости от его партийных предпочтений. Мы обработали и проанализировали все предложения. Часть инициатив вошла в федеральную народную программу, а предложения регионального и муниципального уровня станут основой нашей работы в Московской области», — сказал спикер Мособлдумы.

О новой программе

В новой народной программе по сравнению с 2021 годом заметно выросло количество обращений по вопросам благоустройства, здравоохранения, дорожного хозяйства и транспорта. При этом снизилось число обращений в сфере образования, экологии, спорта и социальной поддержки.

По словам Брынцалова, во многом это связано с тем, что за последние пять лет в регионе реализован значительный объем работ по строительству и капитальному ремонту социальных объектов.

Наиболее крупный блок обращений связан с благоустройством дворов и общественных пространств: в новой программе предусмотрено обустройство более 2700 дворовых территорий и строительство 362 новых детских площадок. Более 8 тысяч обращений касаются капремонта многоквартирных домов.

«Самый большой запрос жителей — внутреннее благоустройство. Люди хотят, чтобы их дворы, дома и подъезды были комфортными, чистыми и безопасными. Важно, чтобы рядом были современные детские и спортивные площадки, парковки и места для выгула животных», — отметил Брынцалов.

Запросы граждан

Одно из лидирующих мест по количеству обращений занимает здравоохранение — жители предлагают провести ремонт более 70 поликлиник и построить 23 новых объекта здравоохранения.

Значительный блок обращений связан с коммунальной инфраструктурой. В предвыборную программу вошла реконструкция более 550 объектов в сфере ЖКХ. Работы затронут свыше 30 муниципальных образований, в том числе Дмитровский округ, Подольск, Наро-Фоминск, Чехов, Орехово-Зуево и Щелково.

Отдельное внимание в новой народной программе уделено дорогам к населенным пунктам в сельской местности и внутридворовым проездам, которые в ряде территорий нуждаются в асфальтировании. Жители также выступили за развитие спортивной инфраструктуры рядом с домом.

Одним из ключевых направлений в работе по-прежнему остается поддержка участников специальной военной операции и их семей, подчеркнул Игорь Брынцалов. В новой программе предусмотрены дальнейшее развитие мер социальной и трудовой поддержки ветеранов боевых действий, помощь в реабилитации, трудоустройстве и освоении новых профессиональных компетенций.

«Наша задача — перевести предложения людей в конкретные решения, обеспечить их финансированием и регулярно отчитываться о результатах», — резюмировал Брынцалов.

С 18 по 20 сентября в Московской области прошли выборы депутатов Государственной Думы, Московской областной Думы и органов местного самоуправления в ряде муниципалитетов. «Единая Россия» получила 56,22% голосов на выборах в Госдуму и одержала победу во всех 12 одномандатных округах региона. На выборах в Московскую областную Думу партия получила 57,25% голосов и 39 мандатов: 17 — по партийным спискам и 22 — в одномандатных округах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в совместном заседании Бюро Высшего совета и Президиума Генсовета «Единой России», где были подведены предварительные итоги Единого дня голосования.

Воробьев подчеркнул, что результат голосования — это не только цифры и мандаты, но и обязательство слышать людей и доводить до результата их запросы.

«У каждого округа свои задачи. То, что волнует жителей Мытищ, отличается от вопросов Серебряных Прудов. Поэтому каждый наказ должен быть разобран и стать частью конкретной работы на территории. Будем возвращаться к этим вопросам, смотреть, что уже сделано, где нужны дополнительные решения, и вместе с жителями контролировать результат», — подытожил Воробьев.

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