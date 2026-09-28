«Единая Россия» получила 39 мандатов в Мособлдуме по итогам выборов

В Московской области подвели окончательные итоги выборов депутатов Мособлдумы, проходивших с 18 по 20 сентября.

«Единая Россия» получила 39 из 50 мандатов в региональном парламенте: 22 — в одномандатных округах и 17 — по партийным спискам, сообщил Мособлизбирком. Секретарь подмосковного отделения «Единой России» Игорь Брынцалов отметил очень высокую активность жителей региона.

«Такой результат — это, прежде всего, высокая ответственность перед жителями. Люди оказали нам доверие, и теперь главная задача — оправдать его конкретной работой», — сказал Брынцалов.

В выборах депутатов Мособлдумы приняли участие более 3 млн человек. За «Единую Россию» проголосовали 57,25% избирателей — это лучший результат партии на выборах в региональный парламент.

По итогам выборов фракция «Единой России» в Московской областной Думе увеличится и значительно обновится. Наряду с опытными депутатами в ее составе будет много новых лиц. Среди них — чемпион России и мира по смешанным единоборствам Александр Зарубин, генеральный директор ООО «Лори Групп» Александр Пашков, руководитель регионального филиала фонда «Защитники Отечества» Ольга Ермакова.

«Их профессиональный опыт, знания и готовность работать станут важным вкладом в деятельность Московской областной Думы», — сказал Игорь Брынцалов.

По его словам, одной из главных задач нового созыва станет реализация новой Народной программы «Единой России».

«В октябре состоится первое заседание нового созыва Московской областной Думы. Задача — как можно быстрее приступить к реализации предложений жителей Подмосковья. У нас свыше 920 тысяч инициатив, которые будем реализовывать все вместе, как делали это в 2021 году», — подчеркнул Игорь Брынцалов.

Он добавил, что в ближайшее время будет подготовлен алгоритм работы по каждому направлению.

По итогам выборов в Госдуму, которые озвучили на прошедшем недавно заседании Бюро Высшего совета и Генсовета партии, в федеральном парламенте подмосковную «Единую Россию» будут представлять 18 депутатов. Партия победила во всех 12 одномандатных округах региона и получила более 56% по единому списку.

В новый состав парламента вошли возглавлявшие подмосковные города Сергей Юров и Андрей Булгаков, а также Герой России Людмила Болилая. Свою работу в качестве депутата продолжат Вячеслав Фетисов, Сергей Колунов, Геннадий Панин, Ирина Роднина, Денис Майданов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в совместном заседании Бюро Высшего совета и Президиума Генсовета «Единой России», где были подведены предварительные итоги Единого дня голосования.

Воробьев подчеркнул, что результат голосования — это не только цифры и мандаты, но и обязательство слышать людей и доводить до результата их запросы.

«У каждого округа свои задачи. То, что волнует жителей Мытищ, отличается от вопросов Серебряных Прудов. Поэтому каждый наказ должен быть разобран и стать частью конкретной работы на территории. Будем возвращаться к этим вопросам, смотреть, что уже сделано, где нужны дополнительные решения, и вместе с жителями контролировать результат», — подытожил Воробьев.

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