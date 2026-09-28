«Скуф на массе»: Егор Крид ответил на хейт из-за внешности

Певец Егор Крид отреагировал на хейт из-за новой внешности. Артист поделился свежими фото из спортзала в своем Telegram-канале , назвав себя «скуфом на массе».

Крид снялся во время тренировки в спортзале. На одном из фото певец стоял перед зеркалом в футболке, демонстрируя бицепс.

«Скуф на массе», — подписал снимок поп-исполнитель. Так он ответил на критику поклонников.

27 сентября сообщалось, что Крид удивил фанатов новым внешним видом. Под видео с последним выступлением поклонники заметили, что артист поправился. Его назвали скуфом и сравнили с рэпером Бастой. Некоторые фанаты отметили, что внешний вид музыканта изменился до неузнаваемости.

Крид отнесся к комментаторам с юмором. В своих соцсетях он опубликовал ИИ-кадр с очень полным собой.

«Ну чуть роллы похавал в Японии, че пристали?» — подписал публикацию артист.

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