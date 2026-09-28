«Красивый парень»: Екатерина Гусева показала редкое фото со взрослым сыном

Актриса Екатерина Гусева редко делится семейными кадрами, поэтому совместное фото с 27-летним сыном Алексеем привлекло внимание ее подписчиков. Артистка пришла с ним на премьеру нового фильма и сделала кадр в зале.

На опубликованном фото видно, что Алексей и его мать сидели на соседнем кресле. Во время совместной съемки Гусева положила голову на плечо взрослого сына и мило улыбалась. Алексей также выглядел на фото счастливым.

Поклонники сразу заметили сходство Алексея с матерью. Под фотографией они оставили множество теплых комментариев.

«Катенька, вы само очарование и совершенство! Как быстро летит время, сынуля какой взрослый стал», «Сын так похож на вас! Красивый парень!», «Вы красотка, как всегда», — писали они.

У 50-летней Гусевой двое детей от бизнесмена Владимира Абашкина — 27-летний сын Алексей и дочь Анна, родившаяся в 2010 году. Артистка старается не афишировать личную жизнь.

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