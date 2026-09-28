Путин поддержал кандидатуру Володина на пост спикера Госдумы
Президент России Владимир Путин заявил, что полностью поддерживает кандидатуру Вячеслава Володина на пост председателя Госдумы девятого созыва, сообщает РИА Новости.
Володин занимал должность спикера нижней палаты парламента предыдущего созыва. Его кандидатуру поддерживает и партия «Единая Россия».
Ранее «Единая Россия» выдвинула Вячеслава Володина на пост председателя Госдумы. Об этом заявил руководитель фракции Дмитрий Медведев.
Согласно регламенту ГД, председатель, а также его заместители избираются на первом пленарном заседании нового созыва.
Ранее Путин поблагодарил россиян за участие в выборах депутатов Госдумы, которые состоялись с 18 по 20 сентября.
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