Путин поддержал кандидатуру Володина на пост спикера Госдумы

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Президент России Владимир Путин заявил, что полностью поддерживает кандидатуру Вячеслава Володина на пост председателя Госдумы девятого созыва, сообщает РИА Новости .

Володин занимал должность спикера нижней палаты парламента предыдущего созыва. Его кандидатуру поддерживает и партия «Единая Россия».

Ранее «Единая Россия» выдвинула Вячеслава Володина на пост председателя Госдумы. Об этом заявил руководитель фракции Дмитрий Медведев.

Согласно регламенту ГД, председатель, а также его заместители избираются на первом пленарном заседании нового созыва.

Ранее Путин поблагодарил россиян за участие в выборах депутатов Госдумы, которые состоялись с 18 по 20 сентября.

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