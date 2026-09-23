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Путин поблагодарил россиян за участие в выборах

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил россиян за активное участие в избирательной кампании, сообщает пресс-служба Кремля.

Президент отметил высокую явку на выборах. Он добавил, что украинская сторона пыталась помешать кампании — пыталась атаковать Москву и другие регионы.

Несмотря на эти попытки, граждане все равно сделали свой выбор.

«Но очереди на избирательных участках говорят о том, что запугать Россию невозможно», — отметил президент.

Голосование прошло 18, 19, 20 сентября. В текущем году явка на выборах в Госдуму превысила 59%. Окончательные итоги будут подведены не раньше 25 сентября.

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