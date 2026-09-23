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22 866 наблюдателей работали на выборах в Подмосковье

За ходом голосования в Московской области следило 22 866 наблюдателей — от кандидатов, партий и Общественной палаты, сообщает Мособлизбирком .

3647 наблюдателей работали от кандидатов, 4092 — от Общественной палаты, 15127 — от партий.

Единая Россия — 4681

«Новые люди» — 4015

КПРФ — 2929

ЛДПР — 1867

Справедливая Россия — 1060

Российская партия пенсионеров — 313

«Зеленые» — 235

«Яблоко» — 27

Также избирательные участки посетили 142 международных наблюдателя из более чем 50 стран: Азербайджана, Сербии, Алжира, Нигера, Бразилии, Венесуэлы, Индонезии, Филиппин, Туниса, Египта, Ливии и других государств.

С 18 по 20 сентября в Московской области состоялись выборы депутатов Госдумы и Московской областной думы. В голосовании приняло участие 3 198 015 избирателей (51,58%).

Свой гражданский долг исполнил и губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он поблагодарил всех, кто отдал свой голос, а также членов избирательных комиссий и наблюдателей.

«Многие выбирают ДЭГ — в Подмосковье это более 730 тыс. избирателей, но и традиционный формат остается востребованным», — заявил глава региона.

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