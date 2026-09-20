Воробьев: в Подмосковье проголосовали онлайн более 730 тысяч избирателей

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал в своем канале в МАКС , что многие жители региона для участия в выборах выбрали дистанционное голосование. Речь идет о более чем 730 тыс. избирателей.

При этом традиционный формат голосования, по словам губернатора, тоже востребован.

«А хорошая погода — это еще один повод прийти на один из 3,9 тыс. участков всей семьей. Спасибо всем, кто в эти дни приходит голосовать, а также членам избирательных комиссий и наблюдателям, которые обеспечивают работу участков», — заявил Воробьев.

Губернатор посетил избирательный участок вместе с дочерьми, чтобы проголосовать на выборах депутатов Госдумы и Мособлдумы.

О выборах

С 18 по 20 сентября в Московской области проходят выборы депутатов Госдумы и Московской областной думы. Голосование идет в течение трех дней. Выборы проходят и в других регионах России. В выборах участвуют кандидаты от 10 партий: «Единая Россия»; ЛДПР; КПРФ; «Справедливая Россия»; «Новые люди»; «Партия прямой демократии»; «Зеленые»; Партия пенсионеров; «Коммунисты России»; «Родина».

В те же даты в четырех городах Подмосковья идут муниципальные выборы. Жители Коломны, Химок, Пушкина и Лобни определят состав местных советов депутатов. Таким образом, в этих округах голосование совмещенное: одновременно и по региональным, и по местным спискам.

Все участковые избирательные комиссии в дни голосования работают по единому графику: с 08:00 до 20:00. При себе гражданам необходимо иметь паспорт или другой документ, заменяющий его. Для участия в ДЭГ требуется подтвержденная учетная запись на портале госуслуг. Свой участок для голосования можно найти на сайте ЦИК РФ по ссылке.

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