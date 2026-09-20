Ветеран СВО Сергей Лебедев проголосовал в Подмосковье

Член Солнечногорского отделения Ассоциации ветеранов СВО Московской области Сергей Лебедев пришел на избирательный участок, чтобы реализовать свое право голоса. Об этом сообщили в канале «Ассоциация ветеранов СВО | Подмосковье» в мессенджере МАКС .

В октябре 2022 года Сергей был мобилизован. В январе 2023-го получил тяжелое ранение, потерял конечность и начал долгий путь лечения и реабилитации.

Но именно в этот непростой период произошла встреча, которая изменила его жизнь. В санатории ВМФ в Солнечногорске, во время процедур, Сергей познакомился с девушкой, которая впоследствии стала его женой. Их общение продолжалось, даже когда Сергей находился в госпитале. А после выписки он сразу отправился к любимой. В тот же день сделал предложение.

Так началась новая глава. Не только восстановление после ранения, но и семейная жизнь, новые планы и цели.

При поддержке супруги Сергей получил образование в РАНХиГС. При содействии Солнечногорского отделения Ассоциации ветеранов СВО Московской области устроился на работу в МБУ «ДЕЗ», где сегодня трудится слесарем.

А совсем недавно в семье произошло главное событие — родился сын Иван.

Сергей пришел на избирательный участок, чтобы реализовать свое право голоса.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.