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Явка на выборах в Госдуму в РФ превысила 55%

Общество
Кирилл Зыков

Фото - © Кирилл Зыков/РИА Новости

Уровень явки на выборах депутатов Государственной думы в России увеличился до 55,08%. Об этом сообщает РИА Новости.

С 18 по 20 сентября в Московской области проходят выборы депутатов Госдумы и Московской областной думы. Голосование идет в течение трех дней. 

Выборы проводятся и в других регионах России.

Суммарно в Единый день голосования планируют заместить 20,7 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей. Президент РФ Владимир Путин говорил, что выборы в Госдуму — одно из самых важных внутриполитических событий государства.

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