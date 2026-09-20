сегодня в 18:11

Явка на выборах в Госдуму в РФ превысила 55%

Уровень явки на выборах депутатов Государственной думы в России увеличился до 55,08%. Об этом сообщает РИА Новости .

С 18 по 20 сентября в Московской области проходят выборы депутатов Госдумы и Московской областной думы. Голосование идет в течение трех дней.

Выборы проводятся и в других регионах России.

Суммарно в Единый день голосования планируют заместить 20,7 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей. Президент РФ Владимир Путин говорил, что выборы в Госдуму — одно из самых важных внутриполитических событий государства.

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