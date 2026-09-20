Депутат Госдумы отметил слаженную работу организаторов выборов в Подмосковье

Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Роман Терюшков принял участие в голосовании в Котельниках, отметив активность жителей муниципалитета. По его словам, хотя большинство проголосовали в первые дни, многие традиционно пришли на участки именно в воскресенье, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

«Сегодня — заключительный день голосования, и у нас есть возможность лично определить, кто будет представлять интересы жителей на федеральном и региональном уровнях. Хочу поблагодарить членов избирательных комиссий, наблюдателей и сотрудников правоохранительных органов: на протяжении трех дней они обеспечивают работу участков, законность и безопасность голосования. Благодаря их слаженной работе процесс проходит спокойно и прозрачно», — подчеркнул депутат.

Парламентарий добавил, что жители могут проголосовать на избирательном участке, на дому и онлайн — через дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Прозрачность выборов обеспечивают тысячи наблюдателей, в том числе около 4 тысяч — от партии «Единая Россия».

Кандидаты от партии «Единая Россия» были определены жителями в ходе предварительного голосования, которое прошло в конце мая. В нем приняли участие более 636 тысяч жителей региона — это 12% от общего числа избирателей. Среди них — почти 28 тысяч жителей Люберец. Общерегиональную часть списка партии на обоих уровнях выборов возглавил губернатор Андрей Воробьев.

В региональном исполнительном комитете партии в Реутове открылся ситуационный центр по наблюдению за выборами. Сюда поступает информация с избирательных участков Подмосковья от наблюдателей, подготовленных партией. В центре дежурят юристы и координаторы. Их задача — следить за ходом голосования, фиксировать обращения наблюдателей и оперативно реагировать на спорные ситуации, взаимодействуя с избирательными комиссиями и правоохранительными органами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.