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В Молокове Ленинского округа после атаки БПЛА сильно повреждена квартира

В пгт. Молоково Ленинского округа в результате массовой атаки БПЛА произошло сильное повреждение квартиры № 94 в доме по адресу: ул. Школьная, д. 5.

Силами муниципалитета переселили жителей двух квартир: № 94 (4 человека) и № 93 (3 человека).

Всего в доме выбило 64 окна. Сейчас на объекте работает 77 человек.

Они устраняют последствий БПЛА, производят закрытие теплового контура (УК — 25, МБУ — 25, сторонние УК — 27).

В данный момент тепловой контур закрыт на 80%, работы продолжаются. Их обещают закончить до 21:00 20 сентября.

Инженерные системы и лифтовое оборудование не повреждены, работают в штатном режиме.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что ночью регион подвергся массированной атаке БПЛА ВСУ. С 03:00 до 05:00 средства ПВО ликвидировали 249 беспилотников. Атаке подверглись несколько округов Подмосковья.

«Особое внимание сейчас — детям. В Раменском округе пострадали двое подростков 14 и 15 лет. У них травмы головы, у девочки также перелом ключицы и травмы плеча и кисти», — сказал Воробьев.

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