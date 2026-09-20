За ночь в Московской области сбили 249 БПЛА, два человека погибли

За ночь Московская область подверглась массированной атаке беспилотников. С 03:00 до 05:00 силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы сбили и подавили 249 БПЛА, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на платформе «Макс».

В результате атаки один человек погиб в Орехово-Зуевском округе — пожилой мужчина находился в частном доме, который был разрушен и загорелся. Еще один человек пострадал в Ленинском округе. В Софьино в результате попадания БПЛА в трехэтажный многоквартирный дом погибла 44-летняя женщина.

Наиболее серьезные последствия зафиксированы в Раменском округе. На Северном шоссе в результате падения БПЛА произошло возгорание кровли 21-этажного многоквартирного дома. Эвакуированы 400 человек, среди них 70 детей. Повреждены 20 автомобилей.

В Софьино после атаки также загорелся складской комплекс. Еще одно серьезное возгорание произошло в Котельниках, где БПЛА попал в многоквартирный дом в микрорайоне Новые Котельники.

Из-за атаки БПЛА поврежден объект на территории Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ).

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