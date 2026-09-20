В 2027 году россиян ожидает семь коротких рабочих недель

Россиян ожидает 7 коротких рабочих недель в 2027 году, две трехдневные и 5 четырехдневных, сообщает ТАСС .

Первая трехдневная рабочая неделя будет в феврале, а вторая — в ноябре.

Отмечается, что 4 дня в неделю россияне станут работать в марте, мае, июне и декабре. В мае будет две короткие недели.

Согласно производственному календарю 2026 года, в этом году из 365 дней работать россиянам предстоит 247 дней, а отдыхать — 118.

При этом норма рабочего времени при 40-часовой рабочей неделе составит почти две тысячи часов, при 36-часовой неделе — почти 1800 часов, при 24-часовой — около 1200 часов.

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