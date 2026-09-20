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Собянин: из-за атаки БПЛА поврежден объект на территории МНПЗ

Из-за атаки БПЛА поврежден объект на территории Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ), сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на платформе «Макс».

В результате атаки никто не пострадал. На месте происшествия работают экстренные службы.

«Продолжается атака вражеских беспилотников на Москву», — сообщил Собянин.

Силы ПВО отразили атаку еще 35 БПЛА, летевших на столицу.

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