СК на Камчатке начал проверку после гибели мужчины при нападении медведя
Фото - © Овчинникова Ирина / Фотобанк Лори
После гибели мужчины при нападении медведя на территории предприятия в поселке Усть-Камчатский проводится доследственная проверка, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Камчатскому краю.
«По данному факту следственными органами СК России по Камчатскому краю организовано проведение процессуальной проверки», — говорится в сообщении.
Отмечается, что назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точно причины смерти мужчины.
В Усть-Камчатском округе на Камчатке человек погиб при нападении медведя.
В регионе объявлен режим повышенной готовности. Отмечается, что ведется поиск хищника.
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