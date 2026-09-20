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СК на Камчатке начал проверку после гибели мужчины при нападении медведя

После гибели мужчины при нападении медведя на территории предприятия в поселке Усть-Камчатский проводится доследственная проверка, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Камчатскому краю.

«По данному факту следственными органами СК России по Камчатскому краю организовано проведение процессуальной проверки», — говорится в сообщении.

Отмечается, что назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точно причины смерти мужчины.

В Усть-Камчатском округе на Камчатке человек погиб при нападении медведя.

В регионе объявлен режим повышенной готовности. Отмечается, что ведется поиск хищника.

В материале РИАМО разбираемся в причинах агрессивного поведения медведей в 2026 году и рассказываем, как планировать отдых в регионах, где разбушевался хищник.

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